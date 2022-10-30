أمريكا والهند تناقشان تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية

ناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حسب قناة «العربية»

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، اعتبر في وقت سابق، أنه لا يوجد لدى روسيا سبب لتعليق مشاركتها في تنفيذ «صفقة الحبوب»، مشيرا للصحفيين، إلى أن التعليق أمر شائن للغاية، وسيؤدي إلى مزيد من الجوع،

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب عبر البحر الأسود، بعد هجوم وصفته موسكو بالإرهابي شنته أوكرانيا بمشاركة متخصصين بريطانيين، على سفن البحر الأسود في «ميناء سيفاستوبول» في «شبه جزيرة القرم».

بدورها، دعت «المفوضية الأوروبية»، جميع الأطراف في الصفقة إلى الامتناع عن إجراءات أحادية يمكن أن تعرض مبادرة حبوب البحر الأسود للخطر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

موسكو: إرسال حوالي 10.5 مليون طن من الحبوب إلى دول آسيا وإفريقيا

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس «الاتحاد الروسي»، كونستانتين كوساتشيوف، استعداد «موسكو» لاستبدال الحبوب الأوكرانية بشكل كامل في السوق العالمية، مشيرا إلى إرسال حوالي 10.5 مليون طن من الحبوب الروسية بالفعل إلى دول آسيا وإفريقيا خارج «اتفاقيات اسطنبول»

ميدانيا، صدت القوات الروسية، هجوما جديدا شنه الجيش الأوكراني، بالقرب من قرية بروسكينسكوي بـ«خيرسون» جنوبي أوكرانيا، وقال نائب حاكم المنطقة كيريل ستريموسوف، عبر «تليجرام» إلى سقوط أكثر من 18 قتيلا من بين القوات المهاجمة وتدمير 4 قطع حربية

وفي وقت سابق، أطلقت القوات الأوكرانية نيرانها على «جسر أنتونوفسكي» بـ«خيرسون» من راجمات صواريخ «هيمارس» الأمريكية، فيما سقطت 3 صواريخ في منطقة الجسر.

وكان القائم بأعمال حاكم «خيرسون»، فلاديمير سالدو، أشار في وقت سابق، إلى الإجلاء المنظم للمدنيين إلى الضفة اليسرى لـ«نهر دنيبر» من أجل إنشاء تحصينات دفاعية.

أوكرانياعودة 52 محتجزا بينهم جنود وبحارة

ونفذت موسكو وكييف في وقت سابق، عملية تبادل أسرى، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا سلمت 50 أسير حرب بعد محادثات، فيما أعلنت مديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية عودة 52 محتجزا، بينهم جنود وبحارة وحرس حدود، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه منذ مارس الماضي، أطلقت روسيا إجمالا سراح 1031 محتجزا. وكان زيلينسكي، دعا في وقت سابق، إلى استبعاد «موسكو» من مجموعة الـ20 ردا على قرارتعليق المشاركة في «صفقة الحبوب» بعد الهجوم الإرهابي على ميناء سيفاستوبول في القرم الروسية.