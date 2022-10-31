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12 سفينة حبوب تغادر موانئ أوكرانيا رغم انسحاب روسيا من اتفاق الوساطة

كتب:

سحر المكاوى
10:40 ص | الإثنين 31 أكتوبر 2022
الموانئ الأوكرانية

الموانئ الأوكرانية

قال وزير البنية التحتية الأوكرانية، أولكسندر كوبراكوف، إنّ 12 سفينة تصدير حبوب غادرت أوكرانيا اليوم، رغم انسحاب روسيا من صفقة الحبوب التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة.

وغرّد كوبراكوف عبر تويتر: «اليوم غادرت 12 سفينة الموانئ الأوكرانية، وفرت وفود من الأمم المتحدة وتركيا 10 فرق لتفتيش 40 سفينة بهدف تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود، وافق الوفد الأوكراني على خطة التفتيش هذه، وتمّ إبلاغ الوفد الروسي».

روسيا تعلق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب

وأعلنت روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، أول أمس، بعد الهجمات الأوكرانية على السفن الروسية في البحر الأسود.

وكانت روسيا وأوكرانيا وقّعا في يوليو الماضي، اتفاقا لتصدير الحبوب الأوكرانية برعاية تركيا والأمم المتحدة.

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بقلم سحر المكاوى