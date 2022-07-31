الانتهاء من تصوير القصة الأولى من «حدث بالفعل».. بطولة ماجد المصري

انتهى صناع مسلسل حدث بالفعل، من تصوير مشاهد القصة الأولى من العمل الدرامي الذي يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه الحكايات من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

«حدث بالفعل» بطولة ماجد المصري وبسمة ورنا رئيس

وشاركت الفنانة الشابة بسنت حاتم، متابعيها على السوشيال ميديا، بمجموعة صور جديدة مع أبطال مسلسل حدث بالفعل، أبرزهم الفنان ماجد المصري ورنا رئيس وذلك في منطقة الساحل الشمالي.

«حدث بالفعل» يضم عدة حكايات منفصلة متصلة

مسلسل حدث بالفعل، إنتاج مصري إماراتي، مابين شركتي بي أجينسي لـ حاتم سمعان وأكتيف ميديا برودكشن وينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة.

ويلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقى العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

ويضم مسلسل حدث بالفعل، مجموعة من النجوم منهم ماجد المصري وبسمة وسينتيا خليفة ورنا رئيس وأحمد عبدالله محمود.

من ناحية أخرى انضمت بسنت حاتم، مؤخرًا لمسلسل ديفليه بطولة وفاء عامر، إيهاب فهمي، محمد عز، وعدد كبير من نجوم الفن.

تدور حكايات المسلسل، في إطار دراما تشويقية إنسانية، تجمع قصص الذين يعانون من أمراض نفسية مختلفة، وكيفية تصرف الأسر والمجتمع معهم، ومحاولة تفهمهم لما يمرون به وليس وصمة للاختفاء منها.