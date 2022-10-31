عضو فريق مبادرة «ابدأ»: نصدر منتجات صناعية لأكثر من 38 دولة

قال الدكتور محمد عبد السميع، عضو فريق مبادرة «ابدأ»، إن المبادرة تمكنت من توحيد جهود مختلف جهات الدولة في مكان واحد من تيسير إجراءات إلى تمويل وقروض ودعم فني ولوجستي وإداري.

فرص استثمارية حقيقية

وأوضح «عبد السميع» في مداخلة هاتفية لفضائية «اكستر نيوز»، أن مبادرة ابدأ قدمت للمستثمر جميع الفرص المتاحة بأفضل شكل ممكن ووفقا لاحتياجات الدولة من حيث توطين الصناعات الأساسية.

وأشار إلى أن الهدف منها إيجاد فرص استثمارية حقيقية لها فرص نجاح كبيرة، وستواصل عملها بالتكامل مع مختلف الجهات المعنية في الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الظروف التي تعاني منها الدول جعلت هناك احتياجات للمنتجات، وبالرغم من وجود القاعدة الصناعية الكبيرة لدينا إلا أننا كنا بحاجة لقاعدة بيانات تنظم العمل بين القطاعات بمختلف أنواعها.

قاعدة بيانات صناعية وتسويقية

وأضاف أن المنتج كان يعاني من عدم معرفة كيفية تسويق منتجه إلى أن جاءت مبادرة ابدأ ووفرت قاعدة بيانات جمعتها من خلال فريق الرصد الميداني والجهات الرسمية، وسهلت الحصول على طرق التسويق المناسبة للمنتج، لافتا إلى أن المصنع المصري حاليا يصدر لأكثر من 38 دولة في قطاعات صناعية مهمة.

حوافز الاستثمارات

وأكد عضو فريق مبادرة «ابدأ»، أنه يجرى العمل على حوافز الاستثمارات حاليا بالتعاون مع الحكومة التي خفضت أسعار الأراضي الصناعية إلى تكلفة المرافق فقط، بالإضافة لزيادة حوافز التصدير مؤخرا، لافتا إلى أن المستثمرين الأجانب أكدوا أن مصر هي الدولة الوحيدة المستعدة لاستقبال المستثمرين على مستوى أفريقيا.