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العضو المنتدب لشركة «بيكو» للأدوات الثقيلة: نتعاون مع مبادرة «ابدأ» لزيادة التصدير

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شريف سليمان
01:47 م | الإثنين 31 أكتوبر 2022
المهندس شهير العيسوي العضو المنتدب لشركة «بيكو» للأدوات الثقيلة

المهندس شهير العيسوي العضو المنتدب لشركة «بيكو» للأدوات الثقيلة

قال المهندس شهير العيسوي العضو المنتدب لشركة «بيكو» للأدوات الثقيلة، إنّ الشركة تعمل في مجالات توكيلات المعدات الثقيلة والمولدات وضواغط الهواء منذ سبعينيات القرن الماضي، من خلال استيراد المعدات وإجراء أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار.

صناعة المعدات الثقيلة يوفر الفاتورة الاستيرادية

وأضاف «العيسوي» في تصريحات على هامش مشاركته في الملتقى الدولي الأول للصناعة: «صناعة المعدات الثقيلة تضم مكونات وصناعات مغذية كثيرة وهو ما يوسع قاعدة الصناعات المكملة، ويوفر الفاتورة الاستيرادية».

وتابع العضو المنتدب لشركة «بيكو» للأدوات الثقيلة،: «تواصلنا مع مبادرة ابدأ مؤخرًا وتشجعنا في اتخاذ الخطوة المقبلة وهي التصنيع، وكان تصنيعًا جزئيًا، ثم سيأتي الدور على مرحلة التصنيع الكلي إذ سنصنع كل المكونات المحلية لتوطينها، بالإضافة إلى توطين الصناعات المغذية».

نستهدف زيادة ميزان الصادرات

وأكّد: «المبادرة الوطنية لتوطين وتطوير الصناعة ابدأ تواصلت معنا وعقدنا جلسات كثيرة، وساعدونا في كل الخطوات حتى وصلنا للمنتج، والهدف الأساسي هو توطين صناعة المعدات الثقيلة والمولدات، والخطوة المقبلة أننا سنصدر للعالم العربي والدول الأفريقية وهو ما سيؤدي إلى زيادة ميزان الصادرات».

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بقلم شريف سليمان