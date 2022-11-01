حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 1-11-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج القوس يتسم بالبراءة الكبيرة فهو بداخله طفل صغير يحب الانطلاق بلا حدود، كما أنه عفوي في أفعاله وتصرفاته فهو يتسم بعاطفة كبيرة تجعله يشعر بالغير ويفضلهم على نفسه بأوقات كثيرة، كما أنه يعشق الأجواء الرومانسية والمغامرات التي تجعله يشعر بالسعادة في المطر والشتاء، كما أنه يحب الرحلات والسفر ويقضي مغامرات مختلفة.

مواصفات برج القوس

ويتميز مولود برج القوس بطبيعة نارية فهو سريع الغضب كنه سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه في أسرع وقت، كما أنه صاحب لسان سليط يجعل كل من حوله يشعروا بالضيق في أوقات كثيرة، كما أنه يضع نفسه في مخاطر شديدة بسبب تهوره وتصرفه بلا مبالاة أغلب الوقت، كما أنه يرفض الأمور التقليدية ويحب تجربة كل ماهو جديد.

وجاء حظك اليوم لمواليد برج القوس وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد كما يلي:

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم لاقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك كي تحقق نجاح كبير في عملك، وتنال رضا زملائك والمديرين، ويذيع صيتك في مكان العمل وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج القوس.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم قد تحصل على رد أو خبر يفرحك وقد تحقق تواصلا وتوافقا مع البعض، لذا عليك أن تكون متفائل اليوم لأسماع أخبار جيدة على المستوى العاطفي، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج القوس.