حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 31-10-2022 عاطفيا ومهنيا

البعض يبدأ يومه من خلال قراءة ومطالعة حظك اليوم، الذي يتغير يوميًا بسبب حركة الفلك والكواكب، التي تؤثر بشكل مختلف على كل شخص حسب برجه.

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات لـ«الوطن»، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة، التي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 31-10-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تهتم بإظهار المزيد من اللباقة في تعاملاتك.

حظك اليوم برج الحمل 31-10-2022 على الصعيد العاطفي

إذا أردت أن تطاع فلتطالب الطرف الآخر بالمستطاع وكن واقعيا.

حظك اليوم برج الثور 31-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالمهارة والبراعة والقدرة على التعامل بطريقة عملية.

حظك اليوم برج الثور 31-10-2022 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع نبتون قد يدفعك اليوم نحو التخطيط للقيام برحلة تجمعك بمن تحب.

حظك اليوم برج الجوزاء 31-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على استنتاج واكتشاف الكثير من حولك.. وقد تميل لتنمية ممتلكات.

حظك اليوم برج الجوزاء 31-10-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تدفعك الأفلاك للاقتراب بلطف ممن تحب، وقد تكون هناك فرصة أكبر للتفاهم.

حظك اليوم برج السرطان 31-10-2022 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تدرس جيدا كل ما يعرض عليك من أمور وكن ملتزما في الأمور القانونية.

حظك اليوم برج السرطان 31-10-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه ولا تكن قاسيا إذا واجهت استفزازا أو معارضة من شريك حياتك.

حظك اليوم برج الأسد 31-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك نشاطا وطاقة وحيوية وتصر على إنجاز أعمالك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الأسد 31-10-2022 على الصعيد العاطفي

لديك الكثير من الواجبات لتقوم بها وتستطيع أن ترتب أولوياتك، وتوازن بين حياتك العائلية والعاطفية.

حظك اليوم برج العذراء 31-10-2022 على الصعيد المهني

اليوم يعدك الفلك بدعم الكثيرين وتنجح في أن تعطي انطباعا جيدا عن نفسك.

حظك اليوم برج العذراء 31-10-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يدعمك ويمنحك اليوم كل النشاط والطاقة والحب.

حظك اليوم برج الميزان 31-10-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تتصرف بحكمة.. فالوضع الفلكي يستدعي الانتباه.

حظك اليوم برج الميزان 31-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. فلا تدع الذكريات الأليمة تسيطر عليك وتربك علاقتك بالبعض.. تجنب الصدام.

حظك اليوم برج العقرب 31-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يجعلك فخورا وواثقا من نفسك وتسن قوانينك بلباقة.

حظك اليوم برج العقرب 31-10-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. الفلك يمدك اليوم بأفكار مثمرة تقربك ممن تحب.

حظك اليوم برج القوس 31-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تضاعف تركيزك في الأمور المهنية والمادية وراجع جيدا خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج القوس 31-10-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بدراسة وقع كلماتك على الطرف الآخر قبل أن تتفوه بها وذلك إذا أردت إصلاحا.

حظك اليوم برج الجدي 31-10-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تناغم القمر مع نبتون يحفز اليوم طموحاتك ومهاراتك.

حظك اليوم برج الجدي 31-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك اليوم بابتسامة ساحرة وتبدو في أفضل حالاتك.

حظك اليوم برج الدلو 31-10-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر.. احرص اليوم على الاسترخاء والاهتمام بصحتك وعدم تبديد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الدلو 31-10-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم قاوم ميلك للعصبية ولا تتكلم عن حياتك الشخصية واعمل في صمت.

حظك اليوم برج الحوت 31-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم يجعلك تُحسن التصرف وتعرف كيف تكسب مساندة الجميع بسهولة.

حظك اليوم برج الحوت 31-10-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تناغم القمر مع نبتون يعدك بيوم رائع يسمح لك بتحقيق تواصل وتفاهم سريع مع المحيطين بك.