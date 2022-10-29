حظك اليوم برج القوس السبت 29-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج القوس بأنه شخص ودود وطيب القلب واجتماعي كثيرا، وصريح ولا يوجد به حقد أو خبث في تعاملاته أبدا، عفوي تجد ما في قلبه على لسانه فهو يتكلم بصراحة مطلقة، ويمتلأ مولود هذا البرج بالنشاط والحيوية والحماس وهو واثق من نفسه لا يتردد ابدًا، ويميل إلى المغامرات الحافلة بالمخاطر ويعشق ركوب الدراجات وتسلق الجبال ولا يخاف من ذلك مهما كان بالرياضة التي يمارسها مخاطر عديدة.

وفي السطور التالية، نوضح تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 29 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في برجك اليوم ما يدهش الجميع ويلفت انتابههم بما لديك من جرأة وروح مبادرة وقدرة كبيرة على الإقناع، وذلك وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

رغم الضغوط التي تمر بها ولكن اليوم تصنع فارقا بين الأمس والغد ويعلو قدرك وقيمتك كثيرا وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج القوس.