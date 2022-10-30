حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 30-10-2022 عاطفيا ومهنيا

البعض يتابع يوميًا، تحركات الفلك والكواكب وتأثيرها على الأبراج السماوية المختلفة، التي يكشف عنها خبراء الأبراج يوميًا.

قال خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات لـ«الوطن»، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة، التي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 30- 10- 2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، اليوم القمر في مربع برجك وتساورك الشكوك، فلا تبالغ في إظهار مشاعر القلق.

حظك اليوم برج الحمل 30-10-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تحافظ على برودة أعصابك، وأن تفرمل انفعالاتك.

حظك اليوم برج الثور 30-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ واليوم مناسب لتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.

حظك اليوم برج الثور 30- 10- 2022 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع أورانوس يدعمك اليوم ويمدك بالهدوء، وتتيسر أمامك وسائل الراحة والاسترخاء.

حظك اليوم برج الجوزاء 30- 10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يوجه ذهنك اليوم لكل الأفكار التي تسهم في تنمية المال والأعمال والاستثمار.

حظك اليوم برج الجوزاء 30- 10-2022 على الصعيد العاطفي

يساعدك الفلك اليوم على إصلاح علاقتك بمن تحب.. تتفهم الاختلاف ويساعدك ذلك على الاقتراب من الآخرين.

حظك اليوم برج السرطان 30- 10-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. انتبه اليوم لحقوقك وادرس جيدا قراراتك ولا تغامر.

حظك اليوم برج السرطان 30- 10-2022 على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للتمرد.. فلا تبالغ في حساسيتك وتمردك على القوانين التي تربطك بالمحيطين بك.

حظك اليوم برج الأسد 30- 10- 2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يشحن يومك بالواجبات، ومع ذلك توازن جيدا بين اهتمامك بصحتك وقيامك بواجباتك.

حظك اليوم برج الأسد 30- 10- 2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. القمر يدفعك اليوم للتركيز على واجباتك العائلية وتنجح في عمل توازن بين حياتك الشخصية والعائلية.

حظك اليوم برج العذراء 30- 10-2022 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع أورانوس يمدك بقوة التحمل ويساعدك اليوم على إنجاز أعمالك بكل حماس.

حظك اليوم برج العذراء 30- 10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بأوقات حلوة، وتحصل على إعجاب الجنس الآخر وتعيش حالة عاطفية مفرحة.

حظك اليوم برج الميزان 30- 10-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. زحل يمنحك حكمة في التعامل مع الأزمات، والفرص متاحة لإثبات وجودك.

حظك اليوم برج الميزان 30- 10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد يصيبك ذلك ببعض التوتر والإرباك، لا تتسرع في ردود أفعالك، وتجنب الصدام مع الأهل والأحباب.

حظك اليوم برج العقرب 30- 10-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يمنحك اليوم الطاقة اللازمة لتتقدم وتوطد علاقاتك.

حظك اليوم برج العقرب 30- 10-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تلمس القلوب وتجد الكلمة المناسبة لكل موقف، وتسيطر على من حولك بعطاء جارف.

حظك اليوم برج القوس 30- 10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش وعدم التركيز.. راجع جيدا خطواتك وقم بحساباتك جيدا تفاديا للخسائر والأخطاء.

حظك اليوم برج القوس 30- 10-2022 على الصعيد العاطفي

تعطي لمن حولك مثالا يُحتذى به في الحب بشرط أن تحافظ على اللباقة.

حظك اليوم برج الجدي 30- 10-2022 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع أورانوس يمدك اليوم بطاقة مهولة وتذهل الكثيرين بحماسك وفاعليتك.

حظك اليوم برج الجدي 30-10-2022 على الصعيد العاطفي

تتقدم بثقة نحو من تحب، كما أن القمر في برجك يجعلك متألقا وجذابا.

حظك اليوم برج الدلو 30-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة السلبي واليوم يجب أن تعتني بنفسك وتهتم بصحتك وسلامتك وتنظم جهودك.

حظك اليوم برج الدلو 30-10-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويطالبك بالدقة في كل ما تقول وتفعل وعليك أن تتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الحوت 30-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر ويمدك ذلك بالثقة في النفس، وتكتشف أنك أقوى ما تعتقد وتنفعك مرونتك.

حظك اليوم برج الحوت 30-10-2022 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع أورانوس يجعلك اليوم جذابا، وتعرف كيف تشيع من حولك جوا من العذوبة.