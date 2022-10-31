أبوالغيط لـ«القاهرة الإخبارية»: المكالمة بين وزيري دفاع روسيا وأمريكا تبين خطورة الوضع

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ المكالمة الهاتفية التي حدثت مؤخرًا بين وزيري الدفاع الروسي والأمريكي، بعد مرور 6 أشهر على الاتصال السابق في أبريل، أدركا أنّ الوضع أصبح خطرًا.

وأضاف «أبو الغيط»، خلال لقاء خاص، مع الإعلامي جمال عنايت، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّه عندما يعلن الروس أنّ هناك خطورة في استقبال قنابل إشعاعية، ويتصل وزير الدفاع الروسي مرة أخرى بوزيري الدفاع البريطاني والفرنسي، يؤكد خطورة الوضع الحالي.

وأكد أنّ الخطر لا يقتصر على المواجهة «الروسية - الأوكرانية» أو المواجهة الروسية الغربية؛ فهناك وضع آخر موازٍ له، وهو احتدام المنافسة، فصحيح أنّها منافسة غير ساخنة، لكنها واضحة جدًا وتتعمق بين العالم الغربي من ناحية بمجمل إمكاناته والصين، كما نرى اتفاقًا بين أستراليا واليابان، كما نرى تفهّمات بين الهند واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، فكلها مناطق قابلة للحساب الخاطئ.

هناك تحركات لإعادة التواجد العسكري الغربي بالمحيطات

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأنّنا نرى التحرك في المحيطين الهادي والهندي لإعادة الوجود العسكري الغربي، متمثلا في الأسطولين الأمريكي، والبريطاني، حاملًا طائرات بريطانية تظهر للمرة الأولى، ونرى حالة من حالات الكساد العالمي الاقتصادي وأزمة طاقة، وكذلك 3 حكومات تتشكل في بريطانيا، خلال فترة قصيرة جدا، ومظاهرات في فرنسا، وتوترات داخل ألمانيا، وحكومة يمينية لديها قلق في إيطاليا، ما يترتب عليه انعكاسات هذا كله على الشرق الأوسط واستمرار التدخلات.