تجهيز 23 عروسا من غير القادرات ضمن احتفالات السويس بالعيد القومي

قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بتسليم مستلزمات تجهيز 23 عروسا من المقبلات على الزاوج، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

تسليم جهاز عرائس لغير القادرات

وسلّم محافظ السويس جهاز عيني لـ15 عروسا من غير القادرات على شراء مستلزمات العرائس من الأجهزة المنزلية من الأسر الأولى بالرعاية، فيما تم تسليم 8 فتيات من من مستفيدي الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي»، بالتعاون مع مؤسسة العربي ومؤسسة مصر الخير والجمعيات الأهلية، بحضور خالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتيرالعام المساعد للمحافظة.

محافظ السويس يهنئ الفتيات

وقدم محافظ السويس التهنئة للفتيات المقبلة على الزواج، معربا عن فرحته بهذه المناسبة الطيبة، ومتمنيا لهن حياة زوجية سعيدة، ومقدما الشكر والتقدير لمؤسسة العربي لتنمية المجتمع لما تقدمه من جهد وخدمات للمجتمع، متمنيا المزيد من الخدمات لصالح المجتمع بمحافظة السويس.

كما قدم الشكر لمؤسسة مصر الخير والجمعيات الأهلية بالسويس لدورهم في المجتمع، مطالبهم ببذل الجهد وتقديم خدمات أكثر لصالح أبناء السويس.

وأكد المحافظ على أن الدولة تبذل كل الجهود من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين في العديد من المجالات، مؤكدا على دورالمجتمع المدني في خدمة المجتمع.

العربي: سعداء بالمساهمة في تجهيز الفتيات

وأعربت صباح العربي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، عن سعادتها بالمساهمة في تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، مؤكدة أن احتفالات محافظة السويس بالعيد القومي هي احتفالية لكل المصريين والذي استطاع فيها أبناء السويس التصدي للعدو الإسرائيلي بفدائية أجبرته على الخروج من أرض السويس وأحبطت كل محاولات العودة مرة أخرى، ما كان له دور عظيم في انتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.

وأضافت أن مجموعة العربي لها دور بارز في المشاركة الفعالة مع الدولة في المبادرات المجتمعية المختلفة في مجالات عديدة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية تحت مظلة التحالف الوطني للتنمية الأهلية وضمن مبادرة حياة كريمة.