محافظ السويس: الرئيس اعتمد 5 مليارات جنيه لاستكمال أعمال التنمية بالإقليم

قال اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، إن السويس بدأت تنال حقها على الخريطة الاقتصادية من خلال التنمية الشاملة التي بدأت الأعوام الماضية ومستمرة حتى الآن من خلال تطوير شبكة الطرق وبناء مدن جديدة تليق بالمواطن وتطوير المدن القديمة والتي لم تمسها يد التطوير منذ إنشائها قبل نحو 45 عاما.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جامعة السويس احتفالا بالذكرى 49 لانتصار المقاومة الشعبية في السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والقيادات التنفيذية، والدكتور علي عطا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ونواب السويس.

اهتمام من الدولة لإنجاز تنمية حقيقية

وأضاف صقر في كلمته أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتمد 5 مليارات جنيه من أجل استكمال أعمال التنمية داخل محافظة السويس، وهناك اهتمام من قبل الدولة لتحقيق تنمية حقيقية بالمدينة الباسلة.

صقر: الشعب المصري وحدة واحدة

وأضاف أن هناك شائعات هدفها تخريب البلاد وهناك محاولات لنشر أخبار كاذبة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بين المصريين، وتابع أن الشعب المصري وحدة واحدة مسلم ومسيحي ويظهر دوما وحدة وقوة كما ظهر جليا في بطولة أكتوبر 1973.