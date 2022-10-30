محافظ السويس: افتتاح منافذ جديدة لبيع السلع بأسعار مخفضة.. وعقوبات ضد المحتكرين

وجه اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات التجارية، والمتابعة المستمرة من الغرفة التجارية ومباحث ومديرية التموين والأحياء والطب البيطري والتحرك يوميا لتفقد الأسعار والتأكد من توافر السلع الجيدة.

وقال «صقر» إن هناك هجمة من بعض التجار بهدف زيادة الأسعار بدعوى تحريك سعر الدولار، وهي زيادة غير مبررة، خاصة أن السلع من البضائع المحلية وموجودة في المخازن ولم يستورد التجار أي سلع أو شحنات خلال الأيام الماضية.

إجراءات صارمة ضد المخالفين

وأكد محافظ السويس أن الإجراءات القانونية ستكون شديدة وعنيفة ضد المتلاعبين في أسعار السلع الغذائية ومحتكري السلع، ولن يسمح لأي تاجر محتكر بالعمل داخل السويس في أي نوع من أنواع التجارة.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ السويس بأعضاء الغرفة التجارية ومديري مديريات التموين والطب البيطري والصحة ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية والأجهزة المعنية، بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد.

وفرة في المعروض من الأرز

وتابع «صقر» أن هناك أصنافا لا يمكن زيادة أسعارها لتوافرها في مخازن التجار، حتى مع تحريك سعر الدولار، منوها أن بعض التجار يسعون لاحتكار الأرز انتظارا لحدوث نقص من المعروض وارتفاع السعر، إلا أن ذلك تزامن مع موسم حصاد الأرز، ولن يستمر التخزين بل ستشهد الأسواق الأيام المقبلة وفرة من المعروض من الأرز.

فتح منافذ بجميع أنحاء السويس

وأعلن المحافظ فتح منافذ رسمية في جميع أنحاء السويس بمختلف الضواحي السكنية، مؤكدا أن الباب مفتوح لمن يرغب من التجار في عمل أي منافذ في أي مكان بالسويس دون مقابل بعد الحصول على تصريح مباشر من الحي، باستثناء ميدان الأربعين تجنبا للزحام، وذلك بهدف مواجهة احتكار السلع وتوفيرها بأسعار مخفضة.