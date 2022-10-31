خبير اقتصادي جزائري: القمة العربية تهدف لبحث تعزيز الأمن الغذائي

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية «واج»، اليوم، أن القمة العربية المقرر عقدها غدا الثلاثاء من المخطط لها أن تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية في المجالات الاقتصادية والتي تتضمن ملف الأمن الغذائي العربي.

وقال الخبير الاقتصادي الجزائري، إسحاق خرشي، إن القمة العربية في الجزائر من المقرر أن تمرر مشروع قرار جرى الاتفاق عليه مسبقا بالإجماع على مستوى كبار المسؤولين العرب بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول المشاركة.

القمة العربية فرصة حقيقية لبحث مشكلات اقتصادية

وأضاف أن القمة العربية ستمثل فرصة حقيقية لبحث عدد من المشكلات الاقتصادية التي تواجهها الدول العربية خاصة تلك المتعلقة بالأمن الغذائي.

وأكد الخبير الجزائري أن بحث القمة العربية لمشكلة الأمن الغذائي جاء في الوقت المناسب، خاصة في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي تواجه العالم في الوقت الراهن.

إشادة دولية بدور التوافق العربي

وفي ذات السياق، أشاد سليم حمادي، الخبير الجزائري في العلاقات الدولية بدور التوافق العربي على مستوى المندوبين والمسؤولين حول عدد من القرارات المهمة وعلى رأسها ملف الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وتستضيف الجزائر غدا الثلاثاء القمة العربية في دورتها العادية رقم 31 بمشاركة عدد من الزعماء والمسؤولين العرب، وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أشار إلى أن جدول أعمال القمة يتضمن إقرار الاستراتيجية العربية لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل الأزمة العالمية الراهنة، وما أسفرت عنه تبعاتها من تهديد للأمن الغذائي العربي.