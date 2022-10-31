مدير تحرير «الوطن»: توفير الأمن الغذائي والسلع يخضع لمتابعة لحظية لأول مرة

قال سامي عبد الراضي مدير تحرير جريدة الوطن، إن تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية، أحد العناصر الأساسية لتحقيق الأمن بأي دولة، مشيرًا إلى أن هناك تطويرًا كبيرًا تشهده مصر في المتابعة اللحظية لتوفير السلع الغذائية وتوفير مخزون استراتيجي على فترات طويلة، كالزيوت التي تمكنت الدولة من توفير الاحتياجات منه لمدة عام، إذ أن توفير السلع الأساسية يغطي من 6 إلى 12 شهرًا كاللحوم الحية والمجمدة والسكر وغيرها، مشيدًا بدور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسعار، حيث إن تم تحرير أكثر من 2000 محضر مخالفات في الأسعار خلال الأيام الماضية، وتوفير رقابة قوية متمثلة بتصريحات رئيس الجهاز بوجود غرامة قدرها 2 مليون جنيه لعدم تسعير السلع.

ندوات لوزارة الداخلية بالمدارس للتوعية بمخاطر المخدرات

وأشاد «عبد الراضي»، في حوار مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «DMC»، بدور وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في عمل ندوات لتوعية الطلاب ضد مخاطر المخدرات وخاصة المستحدثة، إضافة لدور وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات والكشف على سائقي الاتوبيسات المدرسية بالتزامن مع بداية العام الدراسي، مشيرًا إلى أهمية الاستمرارية من مؤسسات الدولة لزيادة الوعي لدى الطلاب.

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة توفر حماية الممتلكات والأرواح

كما أوضح مدير تحرير الوطن، أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة توفر شقين هامين، وهما: حماية الممتلكات وحماية الأرواح، مشيرًا إلى دورها الهام في معالجة شكاوي المواطنين المتعلقة بسرعة الاستجابة والإغاثة، كاشفًا عن أهمية استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي بهذا الملف الهام، مشيرًا إلى أن العمل سيتم بصورة مرتبة ومنظمة من مختلف الجهات والهيئات على رأسها وزارات الدفاع والصحة والكهرباء والبترول والتضامن، منوهًا عن ان البداية ستكون من محافظات بورسعيد والاسماعيلية وجنوب سيناء والسويس والأقصر، حيث تم على مدار عامين إنشاء 512 مركزًا في أغلب المحافظات من 1242 مركزًا سيتم إنشاؤها.