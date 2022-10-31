أمين الجامعة العربية لـ«القاهرة الإخبارية»: المنطقة أصبحت نقطة اهتمام غربي

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ التطورات الأخيرة بالعالم تقول إنّ المنطقة العربية أصبحت نقطة اهتمامٍ غربي، ولعل العالم الغربي يساعد على تسوية مشكلات هذه المنطقة.

وأضاف «أبوالغيط»، خلال لقاء خاص، مع الإعلامي جمال عنايت، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك اهتمامًا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بالجامعة العربية، إذ إنّها أبلغت الجامعة في شهر أكتوبر برغبتهم في عمل حوار استراتيجي مع الجامعة العربية على غرار منتدى الجامعة مع الصين.

وأكد أنّ وزير خارجية الهند يأتي إلى الجامعة العربية منذ سنتين في المنتدى الهندي العربي، ونرى روسيا ترغب في تنشيط المنتدى الروسي العربي، ما يؤكد أنّ هناك اهتمامًا بالمنطقة.