انطلاق البث الرسمي لقناة «القاهرة الإخبارية» على النايل سات

انطلقت منذ قليل ، قناة «القاهرة الإخبارية»، على النايل سات، وبدأت بالسلام الجمهوري، وأعلنت الشركة المتحدة، أن القناة الجديدة تضم نخبة من الصحفيين والمذيعين العرب الكبار، وسلسلة كبيرة من المراسلين المنتشرين حول عواصم العالم الكبيرة، وسوف تقوم القناة بتقديم خدمة متميزة للمشاهد العربي.

وتضم قائمة المذيعين والإعلاميين: خيري حسن، وجمال عنايت، وعادل حمودة، وحساني بشير، وكمال ماضي، ومحمد عبد الرحمن، وأحمد أبو زيد، وأحمد بشتو، وهمام مجاهد، ومحمد جاد، وفادي غالي، وتامر حنفي، وأميمة تمام، وجمانة هاشم، وإيمان الحويزي، ودينا زهرة، ودينا سالم، وآية لطفي، وليلاس كافوزي، وفيروز مكي، ورغدة أبو ليلة، ومارينا المصري، ونهى درويش، ورغدة منير، وأمل الحناوي، وليندا عبد اللطيف، ومنى شكر، ورشا عماد، وهدى كمال، وشيرين غسان، وداليا أبو عميرة، وآية الكفوري، وشيماء الكردي، وداليا نجاتي.

وانضم بعض المراسلين إلى فريق عمل القناة من بينهم: حسين مشيك من روسيا، وياسر نور الدين من نيويورك، وسلامة عطا الله من بروكسل، ومحمد عبدالحق من بنغازي، وولاء السلامين من رام الله، وعمر أحمد من أنقرة، وعربي مرزوق من برلين، ومحمد إبراهيم من الخرطوم، وخليل هملو من دمشق، ورامي جبر من واشنطن.

وتضمنت قائمة الخبراء: الدكتور ياسر ثابت، والدكتور عزت إبراهيم، وأشرف العشري، والدكتور محمد فايز فرحات، والدكتورة نورهان الشيخ، ومحمد مصطفى أبو شامة، والدكتور أسامة السعيد، وسيد جبيل، وإيهاب عمر.

وتعد قناة القاهرة الإخبارية الجديدة واحدة من سلسلة قنوات سوف تظهر على النايل سات في الفترة المقبلة، وتضم سلسلة القنوات الجديدة قناة إكسترا الحدث، وإكسترا نيوز بجانب القاهرة الإخبارية.