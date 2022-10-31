برنامج هذا الصباح يشيد بملف «الوطن» عن إطلاق «القاهرة الإخبارية»

أشاد برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية منة فاروق، على قناة إكسترا نيوز، بالملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن إطلاق قناة القاهرة الإخبارية خلال ساعات، بعنوان «من أم الدنيا إلى كل الدنيا.. هنا القاهرة».

إطلاق القاهرة الإخبارية

وقال الكاتب الصحفي أيمن السيسي، إنّ دولة بحجم وثقل مصر كان يجب أن يكون بها قناة تليق باسمها وإعلامييها ومثقفيها، متابعًا أنّ الدول الأفريقية الناطقة بالعربية، والدول العربية، تتابع أخبار مصر بأكملها، مشيرًا إلى أنّه يتلقى العديد من الأسئلة خلال زياراته لتلك الدول، وكلها تدور حول «لماذا لا يكون الإعلام المصري مواكبا للأحداث التي يرغبون في معرفتها؟».

وتابع «السيسي»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامية منة فاروق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدول الأفريقية الناطقة بالعربية والدول العربية تربت على مفردات وثقافة الإعلام المصري، كما أنّهم بحاجة إلى إعادة وجود مصر لديهم، فضلًا عن الإطلالات الخاصة بأخبارها، لأن الكثير منهم يأتون إلى مصر بهدف العلاج أو السياحة أو العلم والعمل وغيرهم.