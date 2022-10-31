انطلاق بث قناة القاهرة الإخبارية خلال ساعات.. خطوات تنزيل التردد

ينطلق بث قناة «القاهرة الإخبارية»، التابعة لقطاع القنوات الإخبارية، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اعتبارًا من مساء اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً، تزامن مع قرب انعقاد قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ.

وتضم قناة القاهرة الإخبارية، التي ترفع شعار «هنا القاهرة.. عاصمة الخبر»، عدداً كبيراً من الكوادر المصرية والعربية، ومذيعين على أعلى درجة من الخبرة والكفاءة، بخلاف شبكة مراسلين تقوم بتغطية الأحداث لحظة بلحظة، بعمق وتحليل من مختلف أنحاء العالم العربي والغربي.

خطوات البحث عن القناة

وترصد «الوطن» خطوات البحث عن قناة القاهرة الإخبارية عبر «الريسفير»، وهي كالتالي: -

- الضغط على زر «القائمة».

- اختيار التركيب

- قائمة الترددات

- بعدها اختيار إضافة تردد جديد

- إدخال التردد الجديد بدقة HD وSD وهو 11717V

- الضغط على زر OK

- احفظ وشاهد القناة