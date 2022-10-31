وزير الصناعة: جار الانتهاء من استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير القطاع

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على منح الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين تمثل انفراجة كبيرة لمجتمع الأعمال في مصر، وتعد ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة التدفقات الاستثمارية المحلية والعالمية بالاقتصاد القومي.

إعداد استراتيجية شاملة لتطوير الصناعة

وقال إن وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليا بإعداد استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير الصناعة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع منظمات الأعمال، وعلى رأسها اتحاد الصناعات، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من الاستراتيجية في غصون الـ3 أشهر المقبلة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال مشاركته بفعاليات الجلسة الختامية لـ «الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة» والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية ويتواكب مع مرور 100 عام على إنشاء الاتحاد أحد أكبر وأقدم منظمات أصحاب الأعمال في مصر.

اهتمام كبير وغير مسبوق بالتصنيع

أشار الوزير إلى أنَّ قطاع الصناعة يحظى خلال المرحلة الحالية باهتمام كبير ورعاية غير مسبوقة من قبل الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يولي هذا القطاع أهمية كبيرة لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الاساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية.

وأوضح الوزير أن ما شهدته مصر من إنجازات في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة خلال السنوات الـ 8 الماضية كان عاملاً رئيسيا في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية.