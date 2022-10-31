اتحاد الصناعات: الرخصة الذهبية ومبادرة «ابدأ» تشجع على جذب مستثمرين

أكد المهندس نزيه صالح عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أن الرخصة الذهبية، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»، تشجع على جذب المزيد من المستثمرين الجدد، سواء كانوا محليين أو أجانب خلال الفترة المقبلة، بفضل التوجيهات الرئاسية لتشجيع الصناعة المصرية.

الرخصة الذهبية

وأضاف عضو غرفة الصناعات الهندسية في بيان، أن الرخصة الذهبية تقدم الكثير من التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين والدولة، كي تصبح مصر المركز الإقليمي للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

البوابة الأولى للاستثمار في السوق الإفريقية

وأوضح أن مصر تسعى لأن تكون البوابة الأولى للاستثمار في السوق الإفريقية بتوجيهات رئاسية ودعم وتشجيع المستثمرين على ضخ أكبر قدر من استثماراتهم في مصر، وتعد السوق الإفريقية أكبر سوقًا اقتصادية على مستوى العالم بنحو 1.5 مليار نسمة وتتميز بالتنوع والقوة الشرائية.

مبادرة ابدأ

وأوضح أن الرخصة الذهبية، ومبادرة ابدأ تساعد في تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات مصرية بالأسواق العالمية بفضل التسهيلات خلال الفترة المقبلة.

توطين الصناعة المصرية

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لتوطين الصناعة المصرية خلال 8 سنوات، ويهتم برجال الأعمال والصناع المصريين من خلال المبادرات والقرارات الرئاسية لدعم وتشجيع الصناعة المصرية.

تقليل الفجوة الاستيرادية

ونوه المهندس نزيه صالح عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية إلى أن مبادرة «ابدأ»، سوف تساعد علي تقليل الفجوة الاستيرادية، والعمل على تهيئة المناخ المناسب للقطاع الصناعي، وتوفر آلاف من فرص العمل، مشيرا إلى أن الدولة تسعي لزيادة مشاركة القطاع الخاص في توطين الصناعات المحلية المصرية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.