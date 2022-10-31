«السياحة» توقع بروتوكول تعاون لتسهيل أداء الشركات لمهامها باحترافية خلال مؤتمر المناخ

تحرص وزارة السياحة والآثار على المتابعة والتنسيق المستمر وبشكل دوري مع الشركات السياحية التي تقوم بتنفيذ البرامج السياحية للوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، الذي تنطلق فعالياته بعد أيام قليلة بمدينة شرم الشيخ؛ متابعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستضافة المؤتمر.

وعقدت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، اجتماعا مع ممثلي هذه الشركات، بحضور ممثلين عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أكدت خلاله أهمية الدور المنوط بهذه الشركات وخاصة في إبراز جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد السياحي المصري وكفاءة أداء الشركات السياحية المصرية، إلى جانب كونها عاملًا مهما في نجاح تنفيذ البرامج السياحية للمشاركين في المؤتمر ما يساهم في إثراء تجربتهم السياحية خلال تواجدهم في مصر.

تخصيص مكاتب استعلامات خاصة بالشركات

وشهد هذا الاجتماع، توقيع بروتوكول تعاون مع هذه الشركات السياحية، واستعراض أبرز المزايا التي يجري تقديمها لهذه الشركات في إطار هذا البروتوكول، ما يكون له دور في تسهيل أدائها لمهامها باحترافية وكفاءة وفاعلية، إذ يجري تخصيص مكاتب استعلامات خاصة بها في كل من مطار شرم الشيخ الدولي والمنطقة الخضراء بمركز المؤتمرات والفنادق التي سيقيم فيها وفود المؤتمر، ما يمكن تلك الشركات من الترويج للبرامج السياحية والرحلات الاختيارية وبيعها.

كما تم الإشارة إلى أنه وفقاً لهذا البروتوكول الموقع هناك التزامات واجبة على تلك الشركات لتنفيذ البرامج السياحية والرحلات الاختيارية؛ بما يضمن أعلى جودة ممكنة وبما يليق بسمعة المقصد السياحي المصري ومكانة مصر السياحية.

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى إطلاق رابط إلكتروني لحجز البرامج السياحية المخصصة للمؤتمر على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر، والتطبيق المحمول للمؤتمر حتى يتسنى تقديم خدمات مميزة للمشاركين.

كما أنه جار العمل على الترويج لتلك البرامج السياحية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي Experience Egypt.

وخلال الاجتماع، أوضحت سامية سامي، أنه في إطار الدور الرقابي للوزارة، وبما يضمن الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري، سيتم إيفاد لجان من الوزارة لمتابعة أعمال هذه الشركات السياحية خلال فترة فعاليات المؤتمر وتقييم أداء تنفيذها للبرامج السياحية والرحلات الاختيارية بجانب استقصاء آراء المشاركين وانطباعاتهم عن تلك البرامج والرحلات الاختيارية التي سوف ينقلوها لأصدقائهم وعائلاتهم عقب عودتهم لبلادهم.

كما جرى التأكيد على التعامل مع مراكز الغوص الحاصلة على شهادة الزعانف الخضراء (Green Fins) لضمان تطبيق معايير السياحة المستدامة بها.

اختيار الشركات بمعايير دقيقة

جدير بالذكر أن اختيار تلك الشركات جاء وفقا لمعايير دقيقة قامت بوضعها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة، إذ جرى اختيار تلك الشركات من بين أفضل الشركات السياحية المنفذة للبرامج السياحية في مصر، وفقا لمعايير محددة من حيث حجم أعمال كل شركة في مصر، ووجود فروع لها في شرم الشيخ، التي لم يُطبق عليها أيه عقوبات أو مخالفات، وأن تكون جالبة لأكبر أعداد من السياحة الوافدة بالإضافة إلى أن يكون لديها أعداد من المركبات السياحية اللائقة، وذلك لضمان تنفيذ البرامج السياحية بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر السياحية.