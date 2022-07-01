العناني يلتقي رئيس اتحاد الشركات السياحية الإيطالية في روما

خلال زيارته الحالية للعاصمة الإيطالية روما استكمل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لقاءاته المهنية واستهلها اليوم بلقاء Ivana Jelinic، رئيسة اتحاد شركات السياحة الإيطالية FIAVET، وذلك بمقر السفارة المصرية بروما، حيث تم بحث تعزيز أوجه التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من إيطاليا.

وحضر اللقاء، محمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في ألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

استعراض أبرز مستجدات قطاع السياحة في مصر

وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المختلفة والتي من بينها السوق الإيطالي، كما تم استعراض النمو الملحوظ الذي يشهده حجم الطلب على المقصد السياحي المصري من الأسواق العالمية بصفة عامة ومن السوق الإيطالي بصفة خاصة، وما تشهده الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا من زيادة ملحوظة خاصة خلال الفترة الماضية.

بحث تنظيم عدد من الزيارات التعريفية

كما تناول اللقاء بحث تنظيم عدد من الزيارات التعريفية، خلال الفترة الوشيكة القادمة، لأهم منظمي الرحلات الإيطاليين المتعاملين مع المقصد السياحي المصري وممثلي وسائل الإعلام الإيطالية المتخصصة في الشأن السياحي، على أن تشمل هذه الزيارات رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، غيرها من المدن السياحية بجنوب سيناء، وذلك لإطلاعهم على المقومات والأنماط والمنتجات والأنشطة السياحية المتنوعة والمتميزة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري بصفة عامة وهذه المدن بصفة خاصة، وذلك في إطار الترويج للمقصد السياحي المصري وخاصة مدينه شرم الشيخ وأيضا استعدادًا لموسم الشتاء القادم 2022 / 2023.

كما تم مناقشة تنفيذ عدد من الحملات الدعائية المشتركة للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الإيطالي، خاصة في ظل شغف الإيطاليين بزيارة العديد من المقاصد والمدن السياحية المصرية.