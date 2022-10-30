المنسق العام لـ«cop 27»: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء غير مسبوقة في العالم

قال السفير هشام بدر، المنسق العام لمؤتمر cop 27 للمشروعات الخضراء الذكية، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية غير مسبوقة على مستوى العالم في قضايا التغير المناخي، ولا نعتبرها نموذجا وطنيا فقط وإنما نموذجا عالميا أيضا، ونسعى إلى تسجيلها من خلال التجربة، وأن نعرضها في cop، كما جرى فتح الباب للمشاركة الوطنية لأول مرة للقطاع الخاص والمجتمع المدني، للمشاكرة في المشروعات ليكون هناك مشاركة ومسؤولية بإعطاء فرصة للمواطن العادي.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»، «المبادرة بها مشروعات مختلفة لمن أراد من المستثمرين الاستثمار فيها؛ فبها مشروعات صغيرة وكبيرة ومشروعات خاصة بالشركات الناشئة، ولأول مرة في مصر يكون هناك قاعدة بيانات للمشروعات، فهناك 6281 مشروعا تقدموا من جميع المحافظات».

نجاح وحماس بالمحافظات

وتابع أن المشروعات يستخدم بها طاقة متجددة وتكنولوجيا حديثة، كما أن طريقة التفكير تعطي توجها جديدا لتقديم المشروعات في مصر، «المبادرة نجحت خلال 3 أشهر، وهناك حماس في المحافظات، وعملنا خريطة لكل المشروعات في كل محافظة، ونتوقع إنه هيدخل نحو 60 ألف مشروع العام المقبل»، فالمحافظات لم يكن لديها القدرة على التعامل مع المشروعات لكن جرى تدريبهم وأصبح لديهم الإمكانيات اللازمة.

كل المتقدمين فائزون

واستطرد أن المبادرة ترى أن كل المتقدمين فائزون لأن كل من تقدم لديه التزام جدي بالبيئة، «كل محافظة عليها أن تختار 6 مشروعات من المشاريع المتقدمة إليها، ويتم تصعيدها للجنة التنظيمية، وأصبح لدى اللجنة 162 مشروعا من جميع المحافظات، وهي خاصعة للجنة التحكيم برئاسة للدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة، وفيها لجنة وطنية وأحضرنا لجنة من الأمم المتحدة وهيئات مصرية مختلفة، والأمم المتحدة قالت إنها مهتمة إنها تدعم هذه المشروعات».