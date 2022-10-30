تحذيرات الأرصاد من الشبورة في طقس مدن القناة غدا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال توقعاتها لطقس مدن القناة، غداً الاثنين، من تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح.

توقعات الأرصاد بتكون الشبورة المائية على الطرق إلى مدن القناة

وتضمَّن البيان الصادر عن الهيئة، توقعات خبراء الأرصاد، بتكون الشبورة المائية صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة (السويس، الإسماعيلية، بورسعيد) ووسط سيناء وجنوب الصعيد، كما شملت المناطق التي من المتوقع تكوُّن الشبورة المائية فيها الطرق المؤدية من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

طقس مدن القناة غائم جزئي وتوقعات بسقوط أمطار

كما تضمَّن بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات بأن يسود طقس غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية، ومنها مدن القناة، كذلك توقع الخبراء توافر الفرص بسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 40%.

حالة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر

فيما جاءت توقعات خبراء الطقس لحالة البحر المتوسط خلال طقس غداً الاثنين، بأن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.