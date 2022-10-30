توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة مائية وأمطار على السواحل الشمالية

كشفت الأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، من خلال بيان رسمي عبر صفحتها على موقع «فيس بوك»، بداية من غد الاثنين حتى الأربعاء المقبل، إذ يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الغربية والشرقية، ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد ووسط سيناء، وحار على جنوب البلاد.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى استمرار تكون الشبورة المائية في ساعات المساء المتأخرة وحتى الصباح الباكر، وذلك على الطرق المؤدية إلى محافظات القناة والسواحل الشمالية والقاهرة وشمال الصعيد، مع استمرار نسبة سقوط الأمطار يومي الإثنين والثلاثاء على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والسواحل الشرقية للبلاد، وتكون بين خفيفة ومتوسطة بسبب وصول منخفض جوي جديد قادم من طبقات العليا على سطح البحر المتوسط، يعمل على زيادة تكون السحب المنخفضة والمتوسطة.

درجات الحرارة الإثنين 31 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 26 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

درجات الحرارة الثلاثاء 1 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

درجات الحرارة الأربعاء 2 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.