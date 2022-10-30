طقس الإسماعيلية اليوم الأحد.. ارتفاع درجة الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

شهدت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، طقسا مشمسا، مع ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، بعد 4 أيام متواصلة من سقوط الأمطار وانخفاض درجة الحرارة.

وشهدت الإسماعيلية استقرار الأحوال الجوية بشكل عام مقارنة بما شهدته خلال الأيام القليلة الماضية، حيث هطلت أمطار كثيفة على المدينة والمراكز المختلفة، وتسببت في اختناقات مرورية علي بعض الطرق منها طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي.

سيولة مرورية على الطرق

وشهدت طرق الإسماعيلية سيولة مرورية كبيرة على الطرق السريعة والصحراوية، خاصة طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، ومحور 30 يونيو، وطريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن منطقة قناة السويس تقع ضمن الأماكن المهيأة لسقوط أمطار، بالإضافة إلى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

برودة أثناء الليل

وقال بيان الأرصاد الجوية، المنشور على الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، إن الأجواء تظل مائلة للحرارة نسبيا خلال ساعات النهار، مائلة للبرودة خلال ساعات الليل.

وأشار البيان إلى وجود شبورة مائية على شمال البلاد وسيناء، تنخفض علي إثرها الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.