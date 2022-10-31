انطلاق قناة «القاهرة الإخبارية».. الإعلامية آية لطفي: «الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة»

انطلقت، منذ قليل، قناة القاهرة الإخبارية، وافتتح البث مجموعة من مقدمي البرامج تحت شعار «القاهرة الإخبارية.. عاصمة الخبر».

وقالت الإعلامية آية لطفي: «نحن لا نطلب إلا الكلمة.. وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري، والكلمة فرقان بين نبي وبغي، والكلمة نور ودليل تتبعه الأمة، وحصن الحرية، والكلمة مسؤولية.. أهلا بكم هنا القاهرة عاصمة الخبر».

وقال الإعلامي رعد عبد الحميد، إنه على الرغم من الحدود الفاصلة بين الدول العربية فإنها حاضرة هنا في قلب القاهرة، القاهرة ستبقى الملتقى والحاضن لأشقائها العرب، ومشاركة في أفراحهم وأتراحهم كما كانت القاهرة هي المحور، كانت القاهرة الإخبارية هي عاصمة الخبر.

وقالت الإعلامية رشا عماد: «لكل أمة هوية ونحن العرب هويتنا وثقافتنا ولغتنا وتراثنا مشترك، نحن جسد لأمة واحدة نفرح ونحزن معا، تجمعنا هنا قاهرة المعز في بيت العرب.. هنا القاهرة عاصمة الخبر».