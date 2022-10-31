9 معلومات عن تامر حنفي.. أول الظاهرين على قناة القاهرة الإخبارية

ظهر الإعلامي تامر حنفي، كأول مذيعي قناة القاهرة الإخبارية ظهورًا على شاشتها، وبصوت رصين أعلن عن بدء البث قائلا: «بسم الله، وبها المبتدا، نبدأ الليلة البث الأول لقناة القاهرة الإخبارية، من مصر أرض الحضارة والفنون والتاريخ، من هنا يبدأ الخبر وتبدأ الحكاية».

ومن أبرز مذيعي القناة: «عادل حمودة، جمال عنايت، أميمة تمام، كمال ماضي، حساني بشير، رغدة أبو ليلة، آية كفوري، آية لطفي».

مراسلون من أنحاء العالم

كما تضم قناة القاهرة الإخبارية، شبكة كبيرة من المراسلين في عدد كبير من أنحاء العالم، بينها الصين، ألمانيا، فلسطين، بغداد، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، إذ ترفع القناة شعار «هنا القاهرة.. عاصمة الخبر».

معلومات عن تامر حنفي

تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن المذيع تامر حنفي، بعد انضمامه إلى قناة القاهرة الإخبارية، من خلال السطور التالية:

- حاصل على ليسانس الآداب، قسم اللغة العبرية جامعة عين شمس.

- مترجم للغة العبرية بالهيئة العامة للاستعلامات.

- مقدم برامج بقناة النيل الثقافية.

- قارئ نشرة ومقدم برامج بقناة النيل للأخبار.

- مسؤول مكتب وكالة Uni-Iha في ليبيا 2011-2012.

- مسؤول مكتب تليفزيون دبي بالقاهرة 2014-2018.

- قارئ نشرة ومقدم برامج بقناة Extra News 2022.

ومن أبرز اللقاءات الصحفية التي أجراها، الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، الرئيس الليبى معمر القذافي، الرئيس الجيبوتي عمر جيلي، الرئيس السوداني عمر البشير، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس جنوب إفريقي ثابو مبيكي.