خريطة فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بـ4 محافظات غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر قطع التيار الكهربائي في عدة مناطق بـ4 محافظات غدا، بسبب أعمال الصيانة الدورية وذلك لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

مواعيد قطع الكهرباء بكفر الشيخ

وفي هذا الإطار، أعلنت محافظة كفر الشيخ عن قطع التيار الكهربائي بمدينة بيلا للصيانة الدورية للمغذي الرئيسي، وذلك بداية من 8 صباحا وحتى 3 عصرا.

فصل التيار الكهربائي بالمنوفية غدا

وصرحت مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عن فصل التيار الكهربائي غدا، عن كفر مصيلحة بداية من الساعة 12 ظهرا للساعة 4 عصرا، وذلك في كفر مصيلحة وقرية الراهب ومديرية الزراعة ومبنى البريد ومديرية الصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمنطقة السكنية بشبين الكوم.

فصل التيار الكهربائي بمحافظة سوهاج

وأفادت محافظة سوهاج، وفقا للإشارة الواردة من قطاع كهرباء طهطا، بفصل التيار الكهربائي غدا لليوم الخامس عن مدينة طهطا والقرى التابعة شطورة وساحل طهطا وبنجا، للصيانة الدورية، بداية من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

أماكن فصل التيار الكهربائي بالأسكندرية

كما صرحت «كهرباء الإسكندرية» بقطع التيار الكهربائي غدا بعدة مناطق للصيانة، موضحة أن ذلك يتم في منطقة القباري وسابا باشا والمحروسة وجليم والقباري والدخيلة وكليوباترا، ويتم فصل التيار الكهربائي من 7 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.