خريطة قطع الكهرباء عن 3 محافظات للصيانة.. اعرف المواعيد

تشهد عدة مناطق داخل 3 محافظات قطع التيار الكهربائى غدا السبت، 15 أكتوبر لإجراء الصيانة الدورية التي تستمر لساعات تحددها الشركة بكل منطقة.

تنشر «الوطن»، خريطة قطع التيار الكهربائي غدا السبت 15 أكتوبر، موضحة الأماكن ومواعيد انقطاع التيار حتى يتسنى للمواطنين أخذ احتياطاتهم الكاملة.

فصل التيار الكهربائى بقرى القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية عن قطع التيار الكهربائي غدًا السبت الموافق 15 أكتوبر الجارى داخل مركزى طوخ وبنها لأعمال الصيانة، بداية من مركز طوخ في تمام الساعة 9 صباحاً حتى انتهاء أعمال الصيانة على محول الكهرباء الرئيسي ويتأثر شارع أحمد عبدالعزيز بشكل كامل.

ومن المقرر أن يتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي ميت كنانة لإجراء صيانة طارئة من الساعة 9 صباحاً حتى انتهاء الأعمال وتتأثر قرية «ميت كنانة وقرية صرف الوحايشة وعزبة العلمي والإبيارى وعزبة سعد بيه».

فصل التيار الكهربائى عن بنها

كما يشهد مركز بنها فصل التيار الكهرباء غدا السبت 15 أكتوبر الجارى عن قرية «مرصفا و قرية كفر العرب وساحل دجوي»، بداية من الساعة 10 صباحا حتى انتهاء أعمال الصيانة.

3 قرى تنقطع عنها الكهرباء بمطروح غدا

وأعلنت محافظة مطروح عن انقطاع التيار الكهربائى غدا السبت 15 أكتوبرلأعمال الصيانة بخط الجفيرة من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، ويتأثر بذلك قرى «فوكة والجفيرة وجلالة في مركز ومدينة الضبعة».

صيانة محولات طهطا وقطع التيار غدا

وأعلنت هندسة كهرباء طهطا بمحافظة سوهاج عن قطع التيار الكهربائى بعدة مناطق بالمركز نظرا لأعمال الصيانة، يتم فصل التيار عن قرية «بنجا ونجع حمد وأبور على عيد ونجع القاوية»، بداية من صباح غدا 15 أكتوبر حتى الخميس المقبل 20 أكتوبر بداية من 8 صباحا حتى 4 عصرا.

وتطلب شركة الكهرباء من المواطنين أصحاب المخابز بالمناطق المتأثرة، ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل.