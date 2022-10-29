خريطة فصل التيار الكهربائي غدا في 4 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، فصل التيار الكهربائي غدا الأحد عن 4 محافظات، للصيانة الدورية، وذلك بالفترة المسائية في إطار خريطة قطع الكهرباء التي تعتمدها الشركة القابضة لكهرباء مصر لصيانة المغذيات داخل محطات الكهرباء حفاظا على أدائها وتقديم أفضل خدمة لعملاء الشركة، حيث يتم ذلك بصفة دورية وبالتبادل بين القرى والمراكز بالمحافظة الواحدة.

فصل التيار الكهربائي غدا بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج، وفقا للإشارة الواردة من قطاع كهرباء طهطا عن فصل التيار الكهربائي غدا عن مدينة طهطا والقرى التابعة لها وذلك لليوم الرابع على التوالي للصيانة الدورية بداية من الساعة 9 صباحا للساعة 4 عصرا.

أماكن قطع الكهرباء غدا بالدلتا

بينما أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن قطع التيار الكهربائي غدا عن محافظات دمياط وكفر الشيخ والدقهلية.

فصل الكهرباء بالدقهلية

وقد حددت شركة الكهرباء عن أماكن فصل الكهرباء غدا بمحافظة الدقهلية بمدن السنبلاوين وأجا ونبروه.

قطع التيار الكهربائي بكفر الشيخ ودمياط

بينما يجرى فصل التيار الكهربائي بمحافظة كفر الشيخ بمدن دسوق وكفر سعد وقلين، وبمحافظة دمياط بقرى شمال دمياط.

مواعيد فصل التيار الكهربائي غدا

وحددت شركة كهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء مواعيد فصل التيار الكهربائي غدا بداية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهرا