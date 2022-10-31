قمة عربية في الجزائر وسط 3 أزمات عالمية.. النسخة الـ31 «دون أوراق» والإدارة إلكترونية (ملف خاص)

تنعقد فعاليات القمة العربية بنسختها الحادية والثلاثين فى الجزائر، ومن المقرر أن تستغرق يومى الأول والثانى من نوفمبر الحالى، وسط تحديات كبيرة، وظروف وعلاقات معقدة تشهدها المنطقة العربية، فضلاً عن وضع عالمى مضطرب بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية وتداعياتها، وأزمة الطاقة والأمن الغذائى العالميين، إضافة لأزمة التغيرات المناخية.

تسلمت الجزائر رسمياً الأربعاء الماضى الرئاسة الدورية للقمة العربية من تونس بعد انطلاق الاجتماعات التحضيرية للدورة الـ31 للقمة، التى ستُعقد «دون ورق»، أى بإدارة إلكترونية.

واعتبر وزير الخارجية سامح شكرى أن القمة العربية فى الجزائر لها أهميتها الخاصة؛ لأنها تأتى بعد انقطاع ترتب على جائحة كورونا، وبالتالى استعادة دورية انعقاد القمم العربية أتاحت الفرصة أمام الزعماء العرب للتواصل والتشاور وتعزيز التضامن والعمل العربى المشترك.