مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»: الرئيس قيس سعيد يحضر القمة العربية لأول مرة

قالت نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، إن الرئيس التونسي قيس سعيد سيحضر الدورة الحادية والثلاثين للقمة العربية، ويحضرها لأول مرة لأنه منذ أن تسلم حكم البلاد لم تنعقد أي قمة، لافتة إلى أن وزير الخارجية التونسي شارك في الاجتماعات التخطيطية للقمة.

وأوضحت أن تونس ممثلة في القمة العربية بالرئيس ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما، لافتة إلى أن تونس تشارك في القمة العربية في سياق عالمي، وفي ظل تداعيات وخيمة للأزمات الأوضاع العالمية التي يعاني منها الشعب التونسي مثل بقية شعوب المنطقة العربية، وأبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس إلى أن الشارع التونسي لا يتوقع الكثير من القمة في ظل الأزمات العالمية، ويرى أنها ستكون مثل القمم السابقة التي تنتهي ببيانات مكررة، موضحة أن تونس تعاني من أزمة اقتصادية حارقة ونقص في المواد الغذائية الأساسية وعجز بميزانية الدولة.