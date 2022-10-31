7 معلومات عن آية لطفي أول مذيعة تظهر على شاشة «القاهرة الإخبارية»

بصوت قوي مفعم بالحماس كانت الإعلامية آية لطفي أول مذيعة تظهر على شاشة «القاهرة الإخبارية»، قائلة فور انطلاق البث: «نحن لا نطلب إلا الكلمة.. وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري، والكلمة فرقان بين نبي وبغي، والكلمة نور ودليل تتبعه الأمة، وحصن الحرية، والكلمة مسؤولية.. أهلا بكم هنا القاهرة عاصمة الخبر».

انضمت المذيعة آية لطفي، إلى فريق العاملين بقناة القاهرة الإخبارية، رفقة: «عادل حمودة، وجمال عنايت، وحساني بشير، وكمال ماضي، وأميمة تمام، ومحمد عبدالرحمن، ورغدة أبوليلة».

معلومات عن آية لطفي

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن المذيعة آية لطفي، بعد انضمامها إلى قناة القاهرة الإخبارية.

- حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.

- بدأت العمل كمذيعة أخبار ومقدمة برامج في إحدى الإذاعات العربية الـ«أون لاين».

- انتقلت للعمل كمذيعة أخبار في إذاعات «راديو النيل».

- بدأت العمل التليفزيوني كمذيعة للنشرة الرياضية في قناة «الأهلي».

- انتقلت للعمل في قناة الغد الإخبارية.

- انتقلت للعمل في قناة إكسترا نيوز.

- قدّمت مؤتمر تنمية الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحفل إفطار الأسرة المصرية عام 2022.