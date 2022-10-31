مراسل «القاهرة الإخبارية»: اللبنانيون يركزون على قضيتي الغذاء والطاقة بالقمة العربية

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إنّ الدستور اللبناني ينص على أنّه في حالة شغور منصب الرئيس، تتولى الحكومة مجتمعة صلاحيات رئيس الجمهورية، ويبدأ الشغور في منتصف الليلة، فلا ممثل للبنان في القمة العربية المرتقبة غدا سوى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والوفد المرافق له، والذي يتكون من وزير الخارجية والمغتربين، الموجود في الجزائر منذ أيام عدة للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، إضافة إلى عددٍ من مستشاري الحكومة.

وأضاف سنجاب، أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال اصطحب معه في الزيارة وزير الطاقة المياه وليد فياض، والذي يعكس المطالب الرئيسية التي تريدها اللبنانية من القمة، مشيرًا إلى أنّ هناك محورين رئيسين أولهما القضايا العربية المشتركة والأزمات التي تواجه المنطقة بشكلٍ عام، وعلى رأسها الأمن الغذائي والأمن الإقليمي، والثاني هو البحث عن مبادرةٍ تقرب الأطراف اللبنانية والتيارات على أمل انتخاب رئيسٍ جديد.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إلى أنّ اللبنانيين سيركزون على قضية الأمن الغذائي والطاقة؛ لأنّ لبنان يعاني من نقص الطاقة بشكل كبير، موضحًا أنّ اللبنانيون ينتظرون السلع التي تنتج في الدول العربية؛ لسد العجز والحاجة، إضافة لتمويل شراء السلع الأساسية على غرار قرض البنك الدولي.