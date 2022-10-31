أبوالغيط لـ«القاهرة الإخبارية»: العالم الغربي تحت تأثير إسرائيل وعليها الانتباه لمحيطها

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ إسرائيل دائمة التحدث عن أنّها ليس لديها شريك، وهذا كذب، فالعالم الغربي تحت التأثير الإسرائيلي، كما أنّ العضوية الكاملة التي يسعى إليها الفلسطينيون معرضة دائما إلى «الفيتو» من الولايات المتحدة، التي تقف بالمرصاد للفلسطينيين، وبالتالي يجرى إجهاض العملية في بدايتها، فيضطر الجانب الفلسطيني إلى الذهاب إلى الجمعية العامة تحت دورة تسمى الدورة المستأنفة وتضع أمامهم الموقف.

وأضاف «أبوالغيط»، خلال لقاء خاص، الذي يُقدمه الإعلامي جمال عنايت، على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنّنا نرى التناقض الغربي في هذه الجزئية إذ يتحدثون عن الوجود العسكري الروسي في أوكرانيا، ويأمّنون قرار الجمعية العامة بـ144 دولة، بعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، فهذه العبارة أو الصياغة موجودة في ديباجة القرار 242 الخاص بالشرق الأوسط، وكثيرا ما قدم الفلسطينيون هذه الصياغة أمام الجمعية العامة وتوافق عليها الجمعية العامة، ولكنها جمعية توصيات وليست قرارات ملزمة.

أتمنى وجود تسوية قريبا

وتابع أنه يتمنى أن يكون هناك تسوية ما قريبا في العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية وأن تنتبه إسرائيل إلى الخطر الجيموغرافي الهائل والذي سيخنقها في المستقبل.