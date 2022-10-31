رئيس حزب البيئة العالمي: مؤتمر المناخ يجب أن يكون بداية لإنقاذ الأرض

قال الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إنّ مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ هو الفاصل بين الماضي الذي لم تنفذ توصياته، والمستقبل الذي سيأتي بتوصيات جديدة لا بد أن تكون واجبة النفاذ.

وتابع «دوميط» بأنّ مصر من أبرز الدول التي تهتم بالتغيرات المناخية والاحتباس الحراري، مشيرا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي حمل على عاتقه هذا الأمر وحشد كل طاقته السياسية والعالمية لنجاح المؤتمر، كما أنّه كان حاضرًا في تفاصيل الإعداد له.

الجهود المصرية وتأمين تمويل مؤتمر المناخ

وأشار إلى أنّ أبرز تلك الجهود، توجيه دعوات لجميع الجهات المهمة لحضور المؤتمر، إضافة إلى وضع أجندة وجدول أعمال على مدار 12 يومًا، مؤكدًا أنّ الدولة المصرية حرصت على أن يكون مؤتمر المناخ المقام على أراضيها مؤمنًا من حيث التمويل المطلوب والكافي، ومن أهم الأسباب لنجاح المؤتمر، التشديد على تنفيذ الخطط السابقة المتعلقة بالتغيرات المناخية والتي لم تر النور.

استراتيجيات جديدة وتنفيذ صارم

وأوضح أنّه لا بد أن تكون هناك توصيات تنفيذية مختلفة عن تلك التي تم الاتفاق عليها في جميع المؤتمرات السابقة، معللاً ذلك بتفاقم أزمة التغيرات المناخية خلال الفترة الحالية مقارنة بالماضي، مضيفًا: «لا بد من استراتيجية تخطيط وتنفيذ صارمة وليس توصيات فقط كما حدث من قبل».

وأوضح أنّ تلك هي المرّة الأولى التي تستضيف فيها المنطقة العربية مؤتمر المناخ، مشدداً على أنّ عدم تنفيذ التوصيات يشكل خطر جسيم يهدد العالم بأسره.

حضور قادة وزعماء العالم

وأضاف أنّه نتيجة التنظيم والدعاية والترويج الناجح للمؤتمر استطاعت مصر أن تكون وجهة لعدد كبير من زعماء وقادة العالم الذين رأوا في قمة المناخ التي ستقام في شرم الشيخ أهمية كبيرة وأعلنوا عن عزمهم الحضور والتواجد من أجل العمل على الحد من التغيرات المناخية.