أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، خلال حديثه لبوابة الوطن، إن أسعار الفراخ البيضاء مستقرة في الأسواق.

وفي السطور التالية نعرض أسعار الفراخ وفقا لما ذكره عبدالعزيز السيد في حديثه لبوابة الوطن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وصلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم إلى 35 جنيها في المزرعة تباع بسعر يتراوح بين 39 و40 جنيها للمستهلك.

وعبَّر السيد، عن أمنياته، بتوافر مستلزمات الإنتاج من الذرة والصويا، حتى يستقر سعر الدواجن خلال الأيام المقبلة، ولكي يعود المنتجون الذين خرجوا من المنظومة الخاصة بتربية الدواجن، عبر إيجاد سعر عادل عن طريق وجود بورصة تقيم الأسعار وتحددها في الأسواق، ما سيؤدي في النهاية إلى استقرار الأسعار وفق قوله.

وبلغ سعر الفراخ البلدي نحو 48 جنيها للكيلو وذلك داخل المزرعة، ويصل للمستهلك بسعر 50 إلى 52 جنيها، وبلغ الساسو نحو 50 جنيها، حيث إن سعرها بالمزرعة بلغ نحو 42 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء بالمحال التجارية

- بلغ سعر كيلو الأوراك بين 40 إلى 49 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الأوراك المخلية بين 65 و70 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الهياكل بين 15 و20 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الأجنحة بين 30 إلى 35 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الكبد والقوانص اليوم نحو 40 وصولا إلى 46 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدبابيس بين 62 - 70 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو البانيه بين 95 و110 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الشيش البانيه بين 100 و120 جنيها.

- تراوح صدور الدواجن بالعظم بين 60 إلى 67 جنيهًا.