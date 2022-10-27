أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس 27-10-2022 في مصر

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس، تباينًا في عدد من الأسواق المصرية، تراوح بين 3 و5 جنيهات، حسب نوع الدواجن بين بيضاء أو بلدي أو حمراء أو الساسو.

وتستعرض «الوطن» اليوم الخميس، أسعار الدواجن في المحلات والأسواق المختلفة ومشتقاتها كما يلي:

أسعار الدواجن اليوم الخميس 27-10-2022

تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 37 و39 جنيهًا.

تراوح سعر الفراخ الساسو بين 44 و48 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم بين 52 و54 جنيهًا.

بلغ سعر الكيلو من الدواجن الأمهات بين 26 و29 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن اليوم الخميس 27-10-2022

- بلغ سعر كيلو البانيه بين 85 و95 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الأوراك بين 40 و42 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الأجنحة بين 28 و30 جنيهًا.

- كيلو الكبد والقوانص بلغ اليوم 40 و42 جنيهًا.

- سعر كيلو الدبابيس تراوح بين 45 و50 جنيهًا.

- سعر كيلو شيش البانية بين 100 و110 جنيهات.

- سعر كيلو الأوراك المخلية تراوح بين 60 و65 جنيهًا.

- سعر كيلو الهياكل تراوح بين 15 و18 جنيهًا.

- سعر كيلو صدور الدواجن بالعظم بين 45 و55 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس

سعر الكتكوت من النوع الأبيض البالغ عمر يوم بين 3 و4 جنيهات.

سعر كتكوت الساسو من عمر 4 إلى 5 أيام تراوح بين 4 و5 جنيهات.

الكتكوت البلدي عمر يوم سعره جاء بين 5 و6 جنيهات.

أسعار البط اليوم الخميس

تراوح سعر كيلو البط الفرنساوي بين 37 و40 جنيهًا.

تراوح سعر لحم البط المسكوفي بين 46 و50 جنيهًا.

تراوح سعر البط البلدي بين 60 و64 جنيهًا.