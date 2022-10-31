أبوالغيط لـ«القاهرة الإخبارية»: ربما نرى مستقبلا أمما متحدة غربية وأخرى شرقية

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّه إذا كانت مصالح العالم الغربي بتكسير مجلس الأمن والأمم المتحدة من أجل ما يحدث في أوكرانيا فسيفعلون هذا.

وأضاف «أبوالغيط»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «إذا عدنا لعام 1935 كان هناك ما يسمى بعصبة الأمم، وانهارت وفشلت؛ لأنّ كل طرف استخدم القوة من وجهة نظره وفسر ميثاقها من وجهة نظره، وبالتالي وقعت الحرب العالمية الثانية، ولو حدث أنّ العالم الغربي مضى في هذا الموقف، واستمرت روسيا في الحرب مع أوكرانيا، هكذا لا شك أنّ عواصم مثل موسكو وبيكين سيفكران في ماذا يريد العالم الغربي من الأمم المتحدة في مواجهتهم؛ وممكن نرى اثنان من الأمم المتحدة غربية وأخرى شرقية».