صحيفة جزائرية: لم الشمل العربي أولوية قمة جامعة الدول الحالية 

قالت صحيفة الشروق الجزائرية، إنه بعد النجاح الذي تحقق من خلال استضافة الجزائر للفصائل الفلسطينية مطلع الشهر الجاري، توشك الآن على مهمة جديدة وهي لم الشمل العربي من خلال القمة العربية المقرر عقدها غدا الثلاثاء في العاصمة الجزائر، وتستمر حتى 2 نوفمبر المقبل.

وذكرت الصحيفة، أن هناك عدة مؤشرات إيجابية بشأن إنجاح القمة، ومنها الاجتماعات التحضيرية التي عقدت قبل الرؤساء والمسؤولون العرب، وانتهت بالتوافق حول عدة قضايا؛ منها التحديات الاقتصادية وملف الأمن الغذائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن القمة تأتي في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تغييرات إقليمية سريعة، وتأثيرات نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية وأزمة الطاقة العالمية.

قمة الجزائر تمثل مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك

وفي سياق متصل، قال صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة الجزائري، إن القمة العربية المنعقدة في الجزائر تمثل بداية لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك، الذي يهدف إلى تحقيق نهضة عربية شاملة، حسب ما ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية.

ودعا قوجيل إلى حشد الجهود العربية على ما يخدم المصالح المشتركة، مشيدا بالدور الذي تلعبه البرلمانات العربية في تعزيز أوجه العمل العربي المشترك ومساهمتها في تحقيق نهضة عربية شاملة.

أهداف قمة الجزائر

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قال في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن الهدف من القمة العربية المنعقدة في الجزائر هو التقارب والتفاهم، بالإضافة إلى بحث عدد من قضايا الدول العربية، التي تتضمن ملفات الغذاء والمياه والتدخلات الأجنبية والقضية الفلسطينية.