الفصائل الفلسطينية تطلق 8 صواريخ تجريبية تجاه «البحر المتوسط»

أجرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أمس السبت، تجربة صاروخية جديدة ضمن إطار تطوير قدراتها العسكرية، وأطلقت الفصائل، 8 صواريخ تجريبية تجاه «البحر المتوسط»، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وفي وقت سابق، اقتحم عشرات المستوطنين بمرافقة قوات الاحتلال، بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، رافعين الأعلام الإسرائيلية، وقاموا بإنزال الأعلام الفلسطينية، أثناء تنقلهم من محل تجاري إلى آخر، فيما تصدى الفلسطينيون لهم.

إصابة عشرات الفلسطينيين بـ الاختناق.. وقوات الاحتلال تغلق دوار حوارة

وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الصوت والغاز صوب منازل الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات الاختناق، كما أغلقت القوات الإسرائيلية دوار حوارة.

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل بلدة بيتا، بعد مسيرة للمستوطنين جنوب نابلس.

وقال عضو كنيست الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، أمس السبت، إنه سيقتحم «المسجد الأقصى المبارك»، صباح اليوم الأحد، وسيقود بن غفير أو سيتواجد في مسيرة الأعلام الإسرائيلية المقررة في مدينة القدس المحتلة، وفقا لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، إنه من المتوقع أن تسمح شرطة الاحتلال الإسرائيلي لـ بن غفير بـ اقتحام المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأحد.

وستنطلق المسيرة، التي سيشارك فيها ما يزيد على 8 آلاف مستوطن، التي دعت إليها منظمة «إم ترتسو» اليمينية المتطرفة، يحملون خلالها الأعلام الإسرائيلية، 29 مايو الجاري، من القدس الغربية عبر منطقة باب العامود والحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق الملاصق لـ المسجد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، أعلن «حزب الليكود»، بقيادة رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو، مشاركة قياداته وأعضائه بكثافة في «مسيرة الأعلام»، فيما دعا القيادي في الحزب، وزير المالية السابق يسرائيل كاتس، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أعضاء «الليكود» للمشاركة في المسيرة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ نشر أعداد كبيرة من جنوده في «باب العمود»

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر أعداد كبيرة من جنوده في منطقة «باب العمود» في القدس المحتلة بسبب «مسيرة الأعلام»، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

ومن المقرر نشر نحو 3000 جندي إسرائيلي قبل المسيرة المقرر أن تبدأ الساعة 4:00 مساء «03:00 عصرا بتوقيت القاهرة»، فيما حاول فلسطينيون من داخل الأخضر الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، فيما قامت قوات الاحتلال بمنعهم.

«كان»: «تل أبيب» تتحسب لإمكانية إطلاق «حماس» صواريخ من جنوبي لبنان

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، إن «تل أبيب» تتحسب لإمكانية إطلاق حركة «حماس» صواريخ على مستوطنات الشمال من جنوبي لبنان رداً على «مسيرة الأعلام» في قلب البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

بدوره، بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس السبت، برسالة شكر وتقدير لحكومة وشعب السعودية على دعمها للقضية الفلسطينية.

وعبر عباس، خلال استقباله لـ سفير السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري، بمقر إقامته في العاصمة الأردنية «عمان»، عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته الكبير لمواقف الرياض منذ عهد الملك المؤسس، وصولا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

السديري: الملك سلمان وولي عهده حريصان على تقديم الإمكانيات لخدمة قضية فلسطين

من جانبه، أكد السديري على مواقف بلاده الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدا حرص الملك سلمان وولي عهده محمد على تقديم الإمكانيات السعودية المتاحة لخدمة القضية الفلسطينية.

وزير الخارجية العماني: «مسقط» لن تنضم إلى «اتفاقيات أبراهام»

بدوره، طالب وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، بتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، موضحا أن مسقط لن تنضم إلى «اتفاقيات أبراهام»، لأنها تفضل المبادرات التي تدعم الشعب الفلسطيني، وفقا لما ذكرته صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية.