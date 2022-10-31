أماكن سقوط الأمطار من الثلاثاء حتى الجمعة.. قد تمتد للقاهرة الكبرى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار الفترة المقبلة، حيث توقعت الهيئة أن الطقس خلال هذه الفترة مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء

وتوقع خبراء الأرصاد أن تكون أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة على أن تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 60% تقريبا، ومتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد ضعيفة على مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20 %.

أماكن سقوط الأمطار الأربعاء 2 نوفمبر

وفق الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبا، ومتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار الخميس 3 نوفمبر

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه متوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30%

وتوقع خبراء الأرصاد عدم وجود أمطار يوم الجمعة، ونصحت الهيئة المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة.