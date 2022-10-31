أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات..شبورة وطقس حار

تستمر سقوط الأمطار غدا على بعض المدن والمحافظات، وفقا لما كشفه بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مطالبة الناس باتخاذ حذرهم في ظل تقلبات الطقس خلال الساعات المقبلة، موضحة تفاصيل حالة الطقس وأبرز أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أبرز أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات

تشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 29%، وأيضا تشهد السواحل الشمالية الغربية ومدينة مرسى مطروح ومحافظة البحيرة وكفر الشيخ والسلوم ومحافظة الدقهلية ومدينة العلمين، ومحافظة الإسكندرية سقوط أمطار متوسطة تصل إلى رعدية بنسبة حدوث 40%.

ومن ضمن أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات، تأتي بورسعيد والإسماعيلية والسويس، بالإضافة إلى سقوط أمطار مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن الطقس غدا سيكون مائل للحرارة نهارا على شمال الصعيد والقاهرة، والوجه البحري، حار على جنوب البلاد، معتدل على السواحل الشرقية والغربية، وتنخفض درجات الحرارة بقيمة تتراوح بين 6 لـ7 درجات خلال ساعات الليل المتأخرة، بالإضافة إلى ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق السريعة والقريبة من الأماكن الزراعية والسطحات المائية والطرق الصحراوية بين المحافظات، والطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل ومحافظات القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات وهي كالتالي:

القاهرة 26 - 20.

العاصمة الإدارية 26 - 20

6 أكتوبر 26 - 19

بنها 26 - 19

دمنهور 25 - 19

كفر الشيخ 25 - 19

المنصورة 25 - 19

دمياط 25 - 20

بورسعيد 25 - 20

الإسماعيلية 27 - 19

السويس 26 - 20

الزقازيق 26 - 19

شبين الكوم 26 - 19

طنطا 27 - 19

شلاتين 31 - 22

الإسكندرية 26 - 20

العلمين الجديدة 26 - 19

وادي النطرون 26 - 19

مطروح 24 - 16

السلوم 23 - 15

سيوة 26 - 14

العريش 27 - 20

رفح 27 - 19

الطور 27 - 20

كاترين 22 - 11

رأس سدر 29 - 20

نخل 26 - 15

طابا 26 - 20

نويبع 27 - 22.

حلايب 29 - 23

شرم الشيخ 30 - 23

الغردقة 30 - 22

مرسى علم 30 - 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28 - 17

المنيا 28 - 17

أسيوط 28 - 16

سوهاج 29 - 18

قنا 30 - 19

الأقصر 31 - 19

أسوان 31 - 19

الوادي الجديد 29 - 16

أبو سمبل 31 - 20

أبو رماد 30 - 22

رأس حدربة 28 - 23