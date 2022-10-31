البيت الأبيض: بايدن يهدد شركات النفط الكبرى بفرض ضرائب على أرباحها

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هدد شركات النفط خلال الشهر الثامن للأزمة الروسية الأوكرانية، بفرض ضرائب على أرباحها الزائدة، بحسب «سكاي نيوز».

قرار بتقليل الضخ اليومي للنفط

وقررت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك بجانب روسيا تقليل حصة الضخ اليومي للنفط، ما أغضب الولايات المتحدة الأمريكية التي اضطرت إلى السحب من الاحتياط النفطي الخاص بها مع العمل على شراء كميات أخرى الفترة المقبلة في ظل تأثر العرض والطلب على النفط كسلعة استراتيجية بعد 8 أشهر من بداية الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وبوادر ركود يشير إليها صندوق النقد الدولي.