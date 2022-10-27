البيت الأبيض: خطاب بوتين لم يشر إلى أي تغيير في الأهداف الاستراتيجية بأوكرانيا

ذكر البيت الأبيض أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل قليل، لم يحمل جديدا ولم يشر إلى أي تغيير في الأهداف الاستراتيجية التي تتخذها بلاده منذ إعلان بداية الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي.

أمريكا تهنئ شياع السوداني

كما هنأت الولايات المتحدة الأمريكية رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نيل حكومته ثقة مجلس النواب قبل قليل، واختيار الوزراء لمعاونة رئيس الوزراء في مهمته الجديد.

مهاجمة زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان

وانتقد الرئيس الروسي بوتين زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي لكنها تتبع دولة الصين قائلا:«زيارة من الجدة الأميركية المستفزة» فيما لم تعلق واشنطن على هذا الأمر.