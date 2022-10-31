الإعلامي نشأت الديهي: السيسي يسعى إلى تحويل مصر لدولة متقدمة في جميع المجالات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح اليوم عن طريق الفيديو كونفرس، عمل القمر المصري «طيبة 1»، ما يحدث نقلة نوعية في مجال الرقمنة، مشيرًا إلى أن الرئيس يسعى لتحويل مصر إلى دولة متقدمة في جميع المجالات.

ضرورة لتغير ثقافة المجتمع

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن هناك ضرورة لتغيير ثقافة المجتمع من الاستهلاك إلى الإنتاج، ومن الثبات الوظيفي إلى الخروج من دائرة الوظيفة، والتحرك نحو العمل، وتقليل الكثافة السكانية، وزيادة البحث العلمي لتطوير المجتمع، موضحًا أن الدولة المتقدمة الحديثة التي يحلم بها الجميع لن تحدث إلا بتحرك الجميع.

وتابع الإعلامي نشأت الديهي: «من يغير ثقافة الناس ويعيد للمصريين حب القراءة أو علمية الاتزان في التعامل مع من تختلف؟ الشعب المصري لديه ما يميزه ولكنه في حاجة إلى ثقافة التصدير، لازم نصدر ما نتميز به»، موضحًا أن مصر تصدر بـ45 مليار دولار، وهذا الرقم متواضع للغاية.

يجب تحقيق حلم الوصول بالصادرات إلى 100 مليار جنيه

وشدد على ضرورة العمل على تحقيق حلم الوصول بالتصدير إلى 100 مليار دولار، معقبًا: «المواطن الياباني أحسن مني في إيه.. ربنا خلق له عقلين وليا عقل واحد؟»، موضحًا أن الشعب المصري عندما يسافر للخارج يلتزم بالقانون ويتحرر من جميع العقد، مشيرًا إلى أن فكرة الرقمنة والتعامل مع التكنولوجيا هي الطريق المختصر للوصل إلى ما نريد، فلا يمكن أن تنجح دولة في الانتقال إلى مرتبة الدول المتقدمة دون وجود وسائط تكنولوجية.