نشأت الديهي: تصنيع 150 سلعة محليا يوفر للدولة 20 مليار دولار

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة في حاجة إلى إجراءات سريعة من قبل الدولة، من خلال توفير قروض ميسرة لهذه المصانع أو إعادة جدولة الديون، مشيرًا إلى أن عدد المصانع المتوقفة يقدر بـ1000 مصنع.

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن الدولة أطلقت مبادرة «ابدأ» لدراسة الوضع الحالي للصناعة المصرية، والعمل على حل مشكلات المصانع المتوقفة، مشيرًا إلى أن توقف هذه المصانع متعلق بالتمويل أو بصعوبة الحصول على الخامات أو صعوبة الترخيص، مشيرًا إلى أن المبادرة تعمل بشكل سريع على إعادة تشغيل هذه المصانع، موضحا أن تصنيع 150 سلعة محليا سيوفر للدولة 20 مليار دولار.

الديهي: مصر تستورد سلعا من الخارج بـ80 مليار دولار

وأضاف أن مصر تستورد سلعا من الخارج بـ80 مليار دولار، وهناك ضرورة لتصنيع كم كبير من هذه السلع والمنتجات داخل مصر، مشيرًا إلى أن عدد السلع المستوردة من الخارج يقدر بالآلاف.

وأشار إلى أن تصنيع المنتجات في مصر يُوفر العملة الصعبة، والكثير من فرص العمل، ويُساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلعة المصنعة، خلاف التصدير، مشيرًا إلى أن الرئيس طالب بإعداد قائمة بالسلع والمنتجات المستوردة التي تستطيع مصر تصنيعها محليًا، ووصل عدد هذه السلع لـ 150 سلعة، مشيرًا إلى أن تصنيع هذه السلع محليًا يوفر ما يقرب من 20 مليار دولار.