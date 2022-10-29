نشأت الديهي: الرئيس حريص على تسريع إجراءات الترخيص لتوفير مليون فرصة عمل سنويا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة المصرية في حاجة لمليون فرصة عمل سنويًا، وهذا في حاجة إلى إنشاء الكثير من المصانع والشركات، ولذلك يوجد حرص من الرئيس السيسي على تسريع إجراءات ترخيص المصانع.

الديهي: المشروعات تعمل على توفير احتياج مصر من السلع

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، مساء السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث اليوم عن أن هناك مشروعات تعمل على توفير احتياج مصر من السلع ليست في حاجة لدراسات جدوى، خاصةً أن هناك قائمة في وزارة الصناعة والبنك المركزي بالمنتجات المصرية المستوردة من الخارج، وعن تكلفة الإنتاج وهامش الربح.

مواقع التواصل هدفها تسميم الأجواء ومعنويات الشعب المصري

وأضاف أن البعض استغل تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، حول أن بعض المشروعات في مصر ليست في حاجة لدراسات جدوى بشكل خاطئ، معقبًا: «هناك عمل غير طبيعي على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل تسميم الأجواء ومعنويات الشعب المصري».